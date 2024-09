Corea del Sud: Il 'Lumière' di Seoul celebra il World Coffee Day con il marchio italiano illy

27 Settembre 2024_ Il 'Lumière', il bar situato al quarto piano del 'Le Méridien Seoul Myeongdong', celebra la Giornata Mondiale del Caffè con una speciale partnership con il marchio italiano illycaffe. Dal 1° al 31 ottobre 2024, il bar offrirà un esclusivo 'Espresso Pairing Set', realizzato con il 100% di chicchi di Arabica di alta qualità, che rappresenta un viaggio sensoriale attraverso la cultura del caffè. Il set include diverse esperienze di degustazione, come shot di caffè accompagnati da dolci, per esaltare i sapori unici del caffè italiano. La notizia è riportata da cooknchefnews.com. Questa iniziativa non solo celebra la tradizione del caffè italiano, ma offre anche ai visitatori di Seoul un'opportunità unica di assaporare l'eccellenza del caffè italiano in un contesto internazionale.