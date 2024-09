Corea del Sud: Il marchio di caffè italiano Kimbo si espande nel mercato locale

9 Settembre 2024_ Il famoso marchio di caffè italiano Kimbo, originario di Napoli, ha annunciato la sua espansione nel mercato del caffè al dettaglio in Corea del Sud. Dopo aver consolidato una base di fan attraverso la distribuzione B2B, Kimbo punta a conquistare i consumatori coreani con il suo espresso di alta qualità. La rappresentante di Kimbo in Corea, Han Eun-ah, ha sottolineato la competitività del marchio, nonostante la saturazione del mercato locale. Kimbo utilizza solo chicchi di caffè certificati Rainforest Alliance, garantendo un prodotto di alta qualità e sostenibile, come riportato da mk.co.kr. L'azienda mira a far conoscere il vero sapore dell'espresso napoletano, introducendo anche nuove combinazioni di caffè per attrarre un pubblico più ampio.