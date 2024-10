Corea del Sud: Il marchio di scarpe italiano Benedetta Boroli sbarca a Seoul

16 Ottobre 2024_ Il marchio di scarpe italiano Benedetta Boroli ha annunciato l'apertura di un pop-up store a Seoul, in Corea del Sud, dal 16 ottobre...

16 Ottobre 2024_ Il marchio di scarpe italiano Benedetta Boroli ha annunciato l'apertura di un pop-up store a Seoul, in Corea del Sud, dal 16 ottobre al 6 novembre 2024. La designer Benedetta Boroli, originaria di Novara, ha espresso il suo entusiasmo per il mercato coreano, sottolineando le affinità culturali tra Italia e Corea. Durante l'evento, verranno presentati modelli esclusivi, tra cui le nuove sneakers 'Uri', progettate per il pubblico coreano. La notizia è stata riportata da stylechosun.co.kr, evidenziando l'importanza della tradizione artigianale italiana nel settore della moda. Benedetta Boroli, con il suo marchio, punta a combinare comfort e stile, portando un pezzo di Milano nella capitale sudcoreana.