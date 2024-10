Corea del Sud: Il marchio italiano Canali si fa strada nel mercato locale

1 Ottobre 2024_ Il marchio di lusso italiano Canali, specializzato in abbigliamento maschile, sta aumentando la sua visibilità in Corea del Sud. Dopo il lancio avvenuto quest'anno, il brand ha aperto pop-up store presso i principali centri commerciali di Seoul, come il Hyundai Main Store e il Galleria Apgujeong. Canali ha adattato la sua offerta al mercato coreano, con una linea di prodotti casual che rappresenta il 70% della sua collezione, includendo articoli in pregiato cuoio italiano e cashmere. Inoltre, il marchio presenterà una collezione esclusiva di golf e una linea per il 90° anniversario, reinterpretando i suoi classici. La notizia è stata riportata da apparelnews.co.kr. Canali, noto per la sua eleganza e qualità, continua a espandere la sua presenza internazionale, portando il suo stile italiano in nuove terre.