Corea del Sud: Il marchio italiano Crash Baggage conquista il mercato estivo

24 Agosto 2024_ Il marchio italiano di valigie Crash Baggage sta riscuotendo un grande successo in Corea del Sud grazie al suo design distintivo e ai colori vivaci, particolarmente apprezzati durante la stagione estiva. La popolarità del brand è aumentata anche grazie a collaborazioni con programmi di intrattenimento e a recensioni positive su piattaforme di viaggio. Tra i prodotti di punta, spicca un innovativo trolley verticale da 32 pollici, che ha contribuito in modo significativo alle vendite. Inoltre, il brand prevede di presentare nuove collezioni e partecipare a un'importante fiera a Hong Kong, segnando un passo cruciale nella sua strategia di espansione globale, come riportato da newstap.co.kr. Crash Baggage continua a espandere la sua presenza internazionale, unendo design italiano e funzionalità per attrarre viaggiatori di tutto il mondo.