Corea del Sud: Il marchio italiano Damiani apre un nuovo store a Myeongdong

14 Agosto 2024_ Il prestigioso marchio di gioielli italiano Damiani aprirà un nuovo punto vendita presso il duty-free di Shinsegae a Myeongdong, Seoul, nel mese di ottobre. Questo sarà il terzo negozio Damiani in un duty-free coreano, dopo le aperture presso Lotte Duty Free Main e Lotte Duty Free World Tower. La crescente popolarità dei gioielli di lusso in Corea del Sud, in un contesto di inflazione e polarizzazione dei consumi, ha spinto l'espansione di marchi di alta gamma come Damiani. Nel 2023, Damiani Korea ha registrato un aumento del 4,2% delle vendite, raggiungendo 815 miliardi di won. La notizia è stata riportata da newsis.com. L'apertura del negozio rappresenta un'importante opportunità per il marchio italiano di consolidare la sua presenza nel mercato asiatico.