Corea del Sud: Il marchio italiano FOPE conquista le celebrità locali

31 Ottobre 2024_ Il marchio di gioielli italiano FOPE sta guadagnando popolarità tra le celebrità sudcoreane grazie ai suoi accessori dal design iconico e innovativo. Fondata nel 1929 a Vicenza, FOPE ha recentemente aperto un secondo punto vendita a Seoul, attirando l'attenzione per la sua tecnologia brevettata 'Flex'it' che offre un'eleganza unica. Celebrità come Chae Jung-an e Lee Si-young hanno scelto FOPE per i loro look, evidenziando le collezioni come Essential e Aria. La notizia è stata riportata da daum.net, sottolineando l'influenza della moda italiana nel panorama sudcoreano. FOPE continua a espandere la sua presenza internazionale, portando l'artigianato italiano nel cuore della Corea del Sud.