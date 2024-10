Corea del Sud: Il marchio italiano Tenuta Sant'Ilario lancia il suo olio d'oliva a Seoul

17 Ottobre 2024_ Il marchio italiano di olio d'oliva Tenuta Sant'Ilario, con 130 anni di tradizione, aprirà un pop-up store dal 18 al 24 ottobre presso il Galleria Department Store di Apgujeong, segnando il suo debutto in Corea del Sud. Questo brand, originario della regione abruzzese di Pineto, è noto per la produzione di olio extravergine di alta qualità, apprezzato nel mercato europeo. La notizia del lancio ha suscitato grande interesse, con il marchio già presente in vari punti vendita di lusso in Corea, come Ananti Resort e Lotte Department Store. Un portavoce di Tenuta Sant'Ilario ha espresso entusiasmo per l'opportunità di far conoscere il loro olio d'oliva ai consumatori coreani, sottolineando l'importanza della qualità e della tradizione. La fonte di questa notizia è donga.com. Il pop-up store offrirà eventi speciali e promozioni sui social media per coinvolgere i visitatori.