Corea del Sud: Il marchio italiano Toncelli lancia la sua linea di cucine nel 2025

25 Settembre 2024_ Il marchio italiano di alta gamma Toncelli, specializzato in cucine, annuncia il suo lancio in Corea del Sud previsto per il 2025. Fondato in Toscana, il brand è noto per la sua attenzione ai dettagli e per l'uso di materiali di alta qualità, tutti certificati dal progetto ecologico italiano 'Green Home Project'. Toncelli si distingue per il suo design personalizzato e minimalista, che riflette l'eleganza e la calda raffinatezza tipica del made in Italy. La storicità e l'innovazione del marchio si uniscono per offrire un prodotto che si adatta alle esigenze moderne, mantenendo la sua identità. La notizia è stata riportata da allurekorea.com. L'arrivo di Toncelli in Corea del Sud rappresenta un'importante opportunità per il mercato locale di avvicinarsi al design italiano di alta qualità.