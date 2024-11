Corea del Sud: Il marchio italiano Toncelli torna sul mercato con un nuovo portfolio

11 Novembre 2024_ Il marchio italiano di lusso Toncelli, specializzato in arredi e cucine di alta gamma, prevede di rilanciare la sua attività in...

11 Novembre 2024_ Il marchio italiano di lusso Toncelli, specializzato in arredi e cucine di alta gamma, prevede di rilanciare la sua attività in Corea del Sud nel secondo semestre del 2025. Con una storia di 64 anni, Toncelli si distingue per l'uso di materiali pregiati e per l'attenzione al design, combinando tradizione artigianale e innovazione. La nuova collezione promette di mantenere l'identità e la qualità che hanno reso il marchio famoso, utilizzando solo materiali ecologici certificati dall'italiano 'Green Home Project'. La notizia è stata riportata da blog.naver.com, evidenziando l'interesse crescente per il design italiano nel mercato sudcoreano. Toncelli rappresenta un esempio di come l'arte e l'artigianato italiani possano influenzare e arricchire il panorama del design internazionale.