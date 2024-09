Corea del Sud: Il marchio italiano Toncelli torna sul mercato coreano nel 2025

19 Settembre 2024_ Il marchio italiano di alta gamma Toncelli ha annunciato il suo ritorno in Corea del Sud nel secondo semestre del 2025. Fondato nel 1960 a Pisa, in Toscana, Toncelli è noto per i suoi mobili da cucina artigianali, realizzati con metodi tradizionali e un design minimalista che riflette l'eleganza italiana. Il direttore creativo Lorenzo Toncelli ha dichiarato che l'azienda si trasformerà in un marchio di lusso per la casa, ampliando la sua offerta oltre i mobili da cucina. La notizia è stata riportata da goodkyung.com, sottolineando l'importanza del design italiano nel mercato coreano. Toncelli, con le sue radici artigianali e il suo impegno per la qualità, rappresenta un esempio di come l'Italia continui a influenzare il settore del design a livello globale.