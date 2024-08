Corea del Sud: Il marchio italiano Villari apre un nuovo store a Gangnam

07 Agosto 2024_ Il prestigioso marchio italiano di ceramiche di lusso Villari ha inaugurato un nuovo punto vendita al nono piano del Shinsegae Department Store di Gangnam il 1° agosto 2024. Fondato nel 1967 nella regione di Nova in Italia, Villari è noto per le sue creazioni artistiche che combinano stili classici e contemporanei, offrendo collezioni come 'Home Couture' e 'Golden Age'. Tra le novità presentate nel negozio, spiccano la Butterfly Collection e la Taormina Collection, ispirate alla bellezza della natura e al lussuoso resort siciliano di Taormina. La notizia è stata riportata da wowtv.co.kr, sottolineando l'importanza di Villari come simbolo del design italiano nel settore dell'interior design. L'apertura del negozio rappresenta un'opportunità per i consumatori coreani di scoprire l'eleganza e l'artigianato delle ceramiche italiane.