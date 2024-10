Corea del Sud: Il Ministero dell'Istruzione annuncia misure per la normalizzazione delle scuole di medicina

06 Ottobre 2024_ Il Ministero dell'Istruzione della Corea del Sud ha presentato un piano d'emergenza per la normalizzazione delle scuole di medicina, in risposta a un'ondata di richieste di sospensione da parte degli studenti. Le nuove misure includono la possibilità di un congedo limitato e la revisione del curriculum, che potrebbe ridurre la durata del corso da sei a cinque anni. Inoltre, il Ministero ha sottolineato l'importanza di garantire il diritto allo studio per gli studenti che tornano dopo un congedo. La notizia è stata riportata da Metro 경제. Le scuole di medicina in Corea del Sud sono attualmente al centro di tensioni tra studenti e governo, a causa di preoccupazioni riguardo all'aumento delle quote di ammissione e alla qualità dell'istruzione.