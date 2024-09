Corea del Sud: Il nuovo look del Busan Premium Outlet si ispira alla Toscana italiana

02 Settembre 2024_ Il Busan Premium Outlet, noto per la sua offerta di shopping e ristorazione, si prepara a una grande espansione il 12 settembre 2024, dopo 11 anni. La nuova struttura promette un'atmosfera che ricorda la Toscana, con un design esotico che attirerà visitatori per shopping e esperienze culinarie. L'outlet non sarà solo un luogo di acquisto, ma anche un centro di intrattenimento e relax, con eventi speciali e ristoranti di fama. La notizia è riportata da blog.naver.com. Questo ampliamento include l'apertura di nuovi brand e un'area dedicata alla gastronomia italiana, rendendo il Busan Premium Outlet un vero e proprio angolo d'Italia in Corea del Sud.