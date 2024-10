Corea del Sud: Il paese entra nel World Government Bond Index, atteso afflusso di investimenti esteri

09 Ottobre 2024_ La Corea del Sud ha raggiunto un importante traguardo entrando nel World Government Bond Index (WGBI), uno dei tre principali indici obbligazionari globali. Si prevede che l'inclusione nel WGBI porti a un afflusso di investimenti esteri fino a 90 trilioni di won, stimolando la stabilità del mercato e il finanziamento a lungo termine. Gli esperti avvertono, tuttavia, che è necessario rimuovere le attuali restrizioni per attrarre ulteriori investimenti. Il vice primo ministro e ministro dell'Economia, Choi Sang-mok, ha dichiarato che il governo si impegnerà a sostenere le aziende per superare il 'K-discount', un fenomeno che penalizza le valutazioni delle imprese sudcoreane. La notizia è stata riportata da 매일경제. L'inclusione nel WGBI è vista come un'opportunità per migliorare la credibilità del debito sovrano sudcoreano e per aumentare la liquidità del mercato dei cambi.