18 Ottobre 2024_ Il Partito Democratico della Corea del Sud ha dichiarato che intraprenderà azioni legali contro i funzionari della Procura, accusandoli di aver coperto i crimini di Kim Geon-hee, moglie del presidente Yoon Suk-yeol. Durante una conferenza stampa, i membri del partito hanno annunciato l'intenzione di procedere con la messa in stato d'accusa del Procuratore Generale Shin Woo-jung e di altri funzionari coinvolti. Hanno criticato la Procura per non aver presentato richieste di perquisizione e per aver agito come avvocati di Kim, piuttosto che come investigatori. Il Partito Democratico ha programmato una manifestazione pubblica per il 2 novembre per protestare contro la situazione. La notizia è stata riportata da 동아일보, un importante quotidiano sudcoreano. La questione coinvolge figure chiave della politica sudcoreana e solleva interrogativi sulla trasparenza e l'integrità del sistema giudiziario del paese.