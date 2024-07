Corea del Sud: Il Partito Democratico avvia l'impeachment per quattro procuratori

2 Luglio 2024_ Il Partito Democratico della Corea del Sud ha presentato una mozione di impeachment contro quattro procuratori, tra cui il procuratore che sta indagando su Lee Jae-myung, leader del partito. La decisione è stata presa in risposta alle accuse di abuso di potere e interferenza politica da parte dei procuratori. Il Partito Democratico sostiene che le indagini contro Lee siano motivate politicamente e non basate su prove concrete. La mozione di impeachment sarà discussa e votata dall'Assemblea Nazionale nei prossimi giorni. Lo riporta il sito di notizie 한겨레. La vicenda ha suscitato un acceso dibattito politico nel Paese, con implicazioni significative per il futuro del Partito Democratico e del sistema giudiziario sudcoreano.