Corea del Sud: Il Partito Democratico propone modifiche alla legge sul procuratore speciale per Kim Geon-hee

11 Novembre 2024_ Il Partito Democratico della Corea del Sud ha annunciato la presentazione di un emendamento alla legge sul procuratore speciale per Kim Geon-hee, riducendo significativamente il numero di accuse da indagare. La nuova proposta include la possibilità di raccomandare un procuratore speciale da parte di una 'terza parte', un approccio già suggerito dal leader dell'opposizione Han Dong-hoon. Nonostante le modifiche, ci sono preoccupazioni all'interno del partito di governo riguardo alla difficoltà di raggiungere un consenso. La notizia è riportata da 경향신문. Il dibattito politico si intensifica in vista della votazione in aula prevista per il 14 novembre, mentre il leader del Partito Democratico, Lee Jae-myung, si prepara per una sentenza imminente.