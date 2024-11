Corea del Sud: Il Partito Democratico valuta modifiche alla legge sul procuratore speciale per attrarre voti di opposizione

10 Novembre 2024_ Il Partito Democratico della Corea del Sud sta considerando di ridurre il campo d'azione della legge sul procuratore speciale riguardante Kim Geon-hee e di permettere a terzi di raccomandare candidati per il procuratore speciale. Questa strategia mira a facilitare le trattative con il partito di opposizione, il Partito della Forza Popolare, e a ottenere voti di dissenso durante la prossima votazione. Secondo fonti interne, il partito sta cercando di agire proattivamente per garantire l'approvazione della legge, che include indagini su 13 casi, tra cui presunti manipolazioni di mercato e corruzione. La modifica della legge è vista come un tentativo di eliminare le critiche riguardo alle disposizioni considerate problematiche dal partito di opposizione. La notizia è riportata da 한겨레, un'importante testata giornalistica sudcoreana. Il Partito Democratico ha presentato la legge sul procuratore speciale il 17 ottobre 2024, in un contesto politico teso e complesso.