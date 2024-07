Corea del Sud: Il partito di governo si oppone al disegno di legge sul procuratore speciale

25 Luglio 2024_ Il partito di governo della Corea del Sud, il 국민의힘 (People Power Party), ha deciso di opporsi al disegno di legge sul procuratore speciale relativo al caso di 채상병 (Chae Sang-byeong), previsto per una nuova votazione in Parlamento. Il leader del partito, 추경호 (Choo Kyung-ho), ha dichiarato che il disegno di legge è considerato incostituzionale e deve essere respinto. Il partito ha mobilitato tutti i suoi membri per votare contro, con l'obiettivo di garantire che il disegno di legge non superi la soglia necessaria per l'approvazione. La notizia è riportata da 한겨레 (Hankyoreh). Il partito sta anche considerando un'alternativa proposta dal suo leader, che prevede un sistema di raccomandazione da parte di terzi per il procuratore speciale, in risposta alle pressioni politiche del partito di opposizione, il 민주당 (Democratic Party).