Corea del Sud: Il presidente Yoon accetta le dimissioni del presidente ad interim della Commissione per le comunicazioni

26 Luglio 2024_ Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha accettato le dimissioni del presidente ad interim della Commissione per le comunicazioni, Lee Sang-in, dopo che è stata presentata una mozione di impeachment contro di lui. Questa situazione ha portato la Commissione a trovarsi per la prima volta senza alcun commissario permanente. Il governo ha dichiarato che le dimissioni sono state una misura necessaria per evitare che la Commissione, che gestisce le politiche di comunicazione e IT, entrasse in uno stato di incapacità. La fonte di questa notizia è 동아일보. Si prevede che il presidente Yoon nomini presto un nuovo presidente e un successore per ripristinare la normale operatività della Commissione.