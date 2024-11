Corea del Sud: Il presidente Yoon annuncia un discorso pubblico per affrontare le critiche

04 Novembre 2024_ Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol terrà un discorso pubblico e una conferenza stampa il 7 novembre 2024, per rispondere alle crescenti critiche dell'opposizione riguardo a questioni legate a sua moglie, Kim Keon-hee, e a sospetti su Nam Tae-kyun. Questo sarà il primo discorso pubblico dopo il suo insediamento due anni fa e seguirà un formato simile a quello precedente, con un intervento iniziale seguito da domande dei giornalisti. La decisione di Yoon di affrontare direttamente le controversie è stata interpretata come una risposta alla pressione politica e a un calo della sua popolarità, che ha raggiunto il 10%. La notizia è stata riportata da 경향신문, evidenziando l'importanza di questo evento per la comunicazione del presidente con i cittadini. Il discorso avverrà in un momento critico, poiché Yoon si avvicina al giro di boa del suo mandato, previsto per il 10 novembre.