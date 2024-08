Corea del Sud: Il presidente Yoon e il presidente dell'Assemblea Nazionale in conflitto per il Giorno della Liberazione

15 Agosto 2024_ Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol non vedrà la partecipazione del presidente dell'Assemblea Nazionale, Kim Jin-pyo, alla cerimonia di celebrazione del Giorno della Liberazione. Kim ha deciso di non partecipare all'evento che si terrà al Museo Nazionale di Corea a Yongsan, Seoul, preferendo invece presenziare solo alla cerimonia commemorativa che si svolgerà in mattinata presso il Parlamento. La sua assenza alla cerimonia principale è considerata un evento insolito, segnalando tensioni recenti tra Kim e il presidente Yoon. La decisione di Kim è stata influenzata da conflitti con il presidente, come riportato da 경향신문. La cerimonia del Giorno della Liberazione celebra la liberazione della Corea dal dominio giapponese nel 1945, un evento di grande importanza storica per il Paese.