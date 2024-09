Corea del Sud: Il presidente Yoon eserciterà il veto su leggi di indagine speciale

29 Settembre 2024_ Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è atteso a esercitare il veto su leggi riguardanti indagini speciali, inclusa quella su Kim Geon-hee, moglie del presidente, e sui membri dei Marines. Questa decisione, prevista per la prossima riunione del Consiglio dei Ministri, potrebbe generare significative ripercussioni politiche, dato che le leggi sono sostenute dall'opposizione. Gli esperti politici avvertono che l'uso ripetuto del veto da parte del presidente potrebbe portare a una crisi per il governo, specialmente se dovessero emergere voti dissenzienti all'interno della sua coalizione. La notizia è stata riportata da ytn.co.kr, evidenziando le tensioni politiche in corso in Corea del Sud. La situazione attuale riflette le sfide che il governo di Yoon deve affrontare, con l'opposizione che continua a spingere per indagini più approfondite su questioni controverse.