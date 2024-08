Corea del Sud: Il presidente Yoon presenta il piano di riforma '4+1' per il futuro del Paese

29 Agosto 2024_ Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha tenuto una conferenza stampa a Yongsan, Seoul, per illustrare il piano di riforma '4+1', che include riforme in ambito pensionistico, educativo, lavorativo e sanitario. Durante l'incontro, Yoon ha sottolineato l'importanza della sicurezza e della comunicazione con i cittadini, evidenziando i progressi economici del Paese, come l'aumento delle esportazioni e la riduzione del debito pubblico. Ha anche annunciato misure per affrontare l'aumento dei prezzi e il supporto alle piccole e medie imprese. La conferenza è stata la terza del suo mandato, dopo quella di maggio per il secondo anniversario e quella di giugno riguardante le risorse energetiche nel Mar del Giappone, come riportato da joongang.co.kr. Yoon ha esortato i cittadini a sostenere le riforme necessarie per garantire un futuro prospero alla Corea del Sud.