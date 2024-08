Corea del Sud: Il presidente Yoon propone un dialogo pratico tra Nord e Sud

15 Agosto 2024_ Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha proposto l'istituzione di un 'dialogo pratico' tra le autorità di Corea del Sud e Corea del Nord durante il suo discorso per il 79° anniversario della liberazione. Yoon ha sottolineato che il dialogo deve essere un'opportunità concreta per discutere questioni di pace e miglioramento delle condizioni di vita per i cittadini di entrambi i Paesi. Ha anche presentato diverse misure per promuovere l'unità, tra cui il miglioramento dei diritti umani in Nord Corea e l'espansione dell'accesso all'informazione per i nordcoreani. La notizia è stata riportata da 동아일보. Il presidente ha esortato la Corea del Nord a rispondere positivamente a queste proposte per favorire un reale progresso nelle relazioni intercoreane.