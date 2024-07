Corea del Sud: Il presidente Yoon riceve scuse dal presidente dell'IOC per errore durante l'apertura delle Olimpiadi di Parigi

27 Luglio 2024_ Il presidente dell'International Olympic Committee (IOC), Thomas Bach, si scuserà direttamente con il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol per un errore avvenuto durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi, in cui la Corea del Sud è stata erroneamente presentata come Corea del Nord. L'incidente ha suscitato grande imbarazzo, poiché l'annunciatore ha utilizzato i nomi ufficiali di Pyongyang in francese e inglese per riferirsi alla Corea del Sud. Il governo sudcoreano ha immediatamente richiesto un incontro con l'IOC e ha ricevuto il supporto dell'ambasciatore francese in Corea. La situazione ha sollevato preoccupazioni sulla corretta rappresentazione della Corea del Sud durante l'evento, come riportato da chosun.com. Le autorità sudcoreane stanno lavorando per garantire che simili errori non si ripetano in futuro, sottolineando l'importanza della corretta identificazione nazionale nelle competizioni internazionali.