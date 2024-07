Corea del Sud: Il presidente Yoon risponde alle indagini sui regali di lusso della moglie

30 Luglio 2024_ Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha risposto a una richiesta della procura riguardante la dichiarazione di beni ricevuti dalla moglie, Kim Keon-hee, in merito a borse di lusso. Nella comunicazione, il presidente ha affermato di non aver segnalato il ricevimento di tali beni alle autorità competenti. La questione ha sollevato interrogativi sulla trasparenza e sull'etica nella gestione dei beni pubblici da parte dei funzionari. La notizia è stata riportata da 한겨레, un importante quotidiano sudcoreano. Le indagini sono parte di un più ampio scrutinio sulle pratiche di dichiarazione dei beni da parte dei funzionari pubblici in Corea del Sud.