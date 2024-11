Corea del Sud: Il presidente Yoon si scusa in un lungo discorso pubblico

07 Novembre 2024_ Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha tenuto un discorso pubblico e una conferenza stampa di oltre 140 minuti, durante i quali ha espresso le sue scuse per le preoccupazioni sollevate dalla sua amministrazione. Yoon ha dichiarato che "tutto è colpa mia" ma non ha specificato per quali questioni si stesse scusando. Ha affrontato domande riguardanti controversie legate a Kim Geon-hee, sua moglie, e ha respinto le accuse di coinvolgimento in scandali politici come "politica di propaganda". La conferenza, tenutasi presso l'ufficio presidenziale di Yongsan, ha visto il presidente rispondere a 27 domande dei giornalisti, evidenziando la sua posizione contro le indagini richieste dall'opposizione. La notizia è riportata da Metro 경제. Yoon Suk-yeol è il presidente della Corea del Sud, in carica dal maggio 2022, e ha affrontato diverse controversie politiche e sociali durante il suo mandato.