Corea del Sud: Il presidente Yoon Suk-yeol affronta il problema delle famiglie separate

16 Settembre 2024_ Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha annunciato l'intenzione di avviare misure per risolvere il problema delle famiglie separate a causa della guerra di Corea. Durante la cerimonia per il 23° anniversario della Giornata delle Famiglie Separate, Yoon ha definito la questione come un "compito umanitario che non può più essere rimandato". Ha sottolineato l'importanza del dialogo e della cooperazione tra Corea del Sud e Corea del Nord per affrontare questa problematica. Il governo sta esplorando diverse opzioni per facilitare i ricongiungimenti tra le famiglie. La notizia è stata riportata da 매일경제. La questione delle famiglie separate è particolarmente delicata in Corea, dove molte persone non hanno più avuto contatti con i propri cari a causa della divisione del Paese nel 1953.