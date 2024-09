Corea del Sud: Il presidente Yoon Suk Yeol in visita ufficiale in Repubblica Ceca per rafforzare la cooperazione economica

19 Settembre 2024_ Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol ha iniziato una visita ufficiale di quattro giorni in Repubblica Ceca per approfondire la cooperazione economica e consolidare un importante progetto di centrale nucleare. Durante il soggiorno, Yoon incontrerà il presidente ceco Petr Pavel e il primo ministro Petr Fiala per discutere di energia nucleare, commercio e investimenti. La visita mira a garantire la conclusione senza intoppi del contratto per la costruzione di due reattori nucleari a Dukovany, un progetto del valore di circa 24 trilioni di won. La fonte di questa notizia è The Korea Herald. Questo viaggio segna la prima visita di un presidente sudcoreano in Repubblica Ceca in nove anni, evidenziando l'importanza delle relazioni bilaterali tra i due paesi.