Corea del Sud: Il presidente Yoon Suk-yeol promuove la partnership strategica con l'ASEAN

10 Ottobre 2024_ Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha annunciato l'innalzamento delle relazioni tra Corea del Sud e ASEAN a una partnership strategica globale durante il vertice ASEAN. Questo segna un significativo avanzamento delle relazioni, dopo 14 anni dalla creazione della partnership strategica nel 2010. Yoon ha sottolineato l'importanza della cooperazione in materia di sicurezza strategica, inclusa la difesa e la sicurezza marittima, in risposta alle minacce nucleari della Corea del Nord. La notizia è stata riportata da 매일경제. Il presidente Yoon incontrerà anche il nuovo primo ministro giapponese, Kishida Fumio, per discutere di cooperazione bilaterale e sicurezza regionale.