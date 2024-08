Corea del Sud: Il Procuratore Generale rispetta i risultati della commissione di revisione sul caso della borsa di lusso di Kim Geon-hee

26 Agosto 2024_ Il Procuratore Generale Lee Won-seok ha dichiarato di rispettare i risultati della commissione di revisione sul caso riguardante la moglie del presidente Yoon Suk-yeol, Kim Geon-hee, e la sua borsa di lusso. Lee ha sottolineato l'importanza di una revisione equa e ha espresso fiducia nel fatto che la commissione considererà tutti gli aspetti legali per evitare controversie inutili. Ha anche chiarito che la commissione opera in modo indipendente, senza interferenze da parte del Procuratore Generale. La notizia è stata riportata da yna.co.kr, evidenziando l'impegno del governo per garantire trasparenza e giustizia nel processo. Kim Geon-hee è una figura pubblica in Corea del Sud, nota per il suo ruolo come consorte del presidente e per le controversie legate alla sua immagine.