Corea del Sud: Il programma 'My name is 가브리엘' presenta la nuova protagonista italiana 'Maria'

3 Settembre 2024_ Il programma di Disney+ 'My name is 가브리엘' ha svelato la sua nuova protagonista, Jenny, che interpreterà il ruolo di 'Maria' per 72 ore. Questo show di osservazione e realtà permette ai partecipanti di vivere la vita di un'altra persona, creando legami significativi con amici e familiari. La nuova avventura di Jenny si svolgerà in una pittoresca fattoria italiana, dove vivrà l'esperienza quotidiana di una padrona di casa, suscitando grande curiosità tra il pubblico. La notizia è stata riportata da stardailynews.co.kr. Gli episodi, che promettono emozioni e risate, andranno in onda ogni venerdì su Disney+, attirando l'attenzione su come la cultura italiana influenzi il programma.