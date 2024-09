Corea del Sud: Il proprietario della cantina Nittardi presenta i suoi vini a Seoul

01 Settembre 2024_ Peter, il proprietario della rinomata cantina italiana Nittardi, ha tenuto una lezione di degustazione presso la Seoul School of Wine, attirando l'attenzione degli appassionati di vino coreani. Nittardi, conosciuta per la sua produzione di Chianti Classico, ha una storia affascinante legata a Michelangelo, che in passato possedeva la cantina. Durante l'evento, Peter ha condiviso dettagli sulla qualità dei suoi vini, tra cui il Casanuova di Nittardi, e sull'importanza dell'arte nel design delle etichette. La notizia è stata riportata da blog.naver.com, evidenziando l'interesse crescente per i vini italiani in Corea del Sud. L'evento ha anche sottolineato la connessione culturale tra Italia e Corea, attraverso la passione condivisa per il vino e l'arte.