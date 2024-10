Corea del Sud: Il ristorante Bocalino del Four Seasons Seoul si rinnova con la cucina casalinga italiana di Ivan Spadaro

04 Ottobre 2024_ Il ristorante italiano Bocalino, situato al secondo piano del Four Seasons Hotel di Seoul, ha recentemente rinnovato il suo menù, introducendo un concetto di cucina casalinga italiana grazie all'arrivo dello chef siciliano Ivan Spadaro. Dopo nove anni di alta cucina, il ristorante ha deciso di abbassare i prezzi dei piatti del 15-20%, mantenendo alta la qualità, per offrire un'esperienza più accessibile. Spadaro, che ha una profonda conoscenza dei gusti coreani, ha adattato i piatti tradizionali italiani per soddisfare le preferenze locali, come dimostra la sua reinterpretazione del polpo alla Luciana. La notizia è stata riportata da mk.co.kr. Questo cambiamento rappresenta un'importante fusione tra la tradizione culinaria italiana e le esigenze del mercato coreano, rendendo la cucina italiana più vicina ai palati di Seoul.