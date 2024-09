Corea del Sud: Il ristorante 'Devil's Door' partecipa alla campagna 'Viva il Vino 2024' per promuovere i vini italiani

26 Settembre 2024_ Il ristorante 'Devil's Door', gestito da Shinsegae Food, parteciperà alla campagna 'Viva il Vino 2024', organizzata dall'Ambasciata Italiana in Corea del Sud. Questa iniziativa mira a promuovere i vini italiani abbinandoli a piatti di alta cucina, creando un'esperienza gastronomica unica. Fino al 13 ottobre, il ristorante presenterà quattro vini italiani selezionati, tra cui il 'Planeta Li Dabbula' e il 'Frescobaldi Pomino Bianco', accompagnati da un menù di piatti western pensati per esaltare i sapori dei vini. La notizia è stata riportata da news1.kr, sottolineando l'importanza della collaborazione tra la cultura culinaria coreana e quella italiana. La campagna rappresenta un'opportunità per i clienti di scoprire l'eccellenza dei vini italiani in un ambiente raffinato.