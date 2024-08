Corea del Sud: Il ritorno di Milanonna e il suo legame con l'Italia nella moda

03 Agosto 2024_ Il famoso designer di moda Milanonna è tornato su YouTube dopo due anni, presentando un video dedicato a look classici per il lavoro. Nel video, Milanonna ha condiviso consigli su come fare shopping in modo consapevole, enfatizzando l'importanza di scegliere capi durevoli e di qualità. Il designer, noto per il suo contributo alla moda italiana in Corea del Sud, ha anche parlato della sua esperienza come primo coreano a studiare a Milano e del suo legame con marchi prestigiosi come Salvatore Ferragamo e Max Mara. La notizia è stata riportata da hankooki.com, evidenziando l'importanza della cultura italiana nella moda coreana. Milanonna, che ha ricevuto il titolo di 'Cavaliere' dal governo italiano per il suo contributo alla cultura, continua a ispirare con il suo lavoro.