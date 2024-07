Corea del Sud: Il salario minimo supera per la prima volta i 10.000 won all'ora

12 Luglio 2024_ Il salario minimo in Corea del Sud supererà per la prima volta i 10.000 won all'ora nel 2025, segnando un aumento del 1.7% rispetto...

12 Luglio 2024_ Il salario minimo in Corea del Sud supererà per la prima volta i 10.000 won all'ora nel 2025, segnando un aumento del 1.7% rispetto all'anno precedente. La decisione è stata presa dal Comitato per il Salario Minimo durante l'undicesima riunione plenaria tenutasi presso il complesso governativo di Sejong. Nonostante il raggiungimento di questo traguardo storico, i sindacati esprimono insoddisfazione per l'aumento, considerandolo insufficiente rispetto all'inflazione. Il Comitato per il Salario Minimo è composto da rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e di interesse pubblico. 동아일보 riporta che la nuova tariffa entrerà in vigore il 1° gennaio 2025. La decisione deve ancora essere confermata e pubblicata dal Ministero del Lavoro entro il 5 agosto 2024.