Corea del Sud: Il Trinity Spa introduce il programma Melatoning White con prodotti italiani

09 Agosto 2024_ Il Trinity Spa di Banpo, Seoul, ha lanciato il nuovo programma Melatoning White, progettato per migliorare il tono della pelle e combattere le macchie scure. Questo trattamento utilizza prodotti dell'italiana Diego Dalla Palma, un marchio noto per la sua efficacia nel settore della cosmetica. I clienti possono godere di un'esperienza di benessere completa in un ambiente rilassante, con un'attenzione particolare alla cura della pelle. La notizia è stata riportata da blog.naver.com, evidenziando l'importanza della collaborazione tra Corea del Sud e Italia nel settore della bellezza. Il programma è disponibile solo per il mese di agosto, invitando i clienti a prenotare per non perdere questa opportunità esclusiva.