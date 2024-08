Corea del Sud: Il valore del won raggiunge il massimo di cinque mesi grazie alle aspettative di un abbassamento dei tassi USA

19 Agosto 2024_ Il valore del won sudcoreano ha raggiunto 1334,0 won per dollaro, il livello più alto in cinque mesi, a causa delle aspettative di un...

19 Agosto 2024_ Il valore del won sudcoreano ha raggiunto 1334,0 won per dollaro, il livello più alto in cinque mesi, a causa delle aspettative di un abbassamento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve degli Stati Uniti. Questa tendenza ha portato a un indebolimento del dollaro e a un rafforzamento delle valute asiatiche, tra cui lo yen giapponese e lo yuan cinese. Gli esperti prevedono che il won continuerà a mantenere un valore stabile intorno ai 1300 won per dollaro nel breve termine, mentre la Banca di Corea potrebbe avere più margine per manovrare la sua politica monetaria. La notizia è riportata da 매일경제. La Banca di Corea è l'istituto centrale della Corea del Sud, responsabile della politica monetaria e della stabilità finanziaria del paese.