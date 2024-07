Corea del Sud: Il vino italiano Barbera conquista il mercato sudcoreano

11 Luglio 2024_ Il celebre produttore di vino italiano Scarpa ha lanciato i suoi rinomati vini Barbera in Corea del Sud. La cantina, con una storia di 125 anni, è famosa per i suoi Barbera d'Asti e Barbera del Monferrato Superiore, che competono in qualità con i più noti Barolo e Barbaresco. Il CEO di Scarpa, Davide Champion, ha presentato i vini in un evento a Seoul, sottolineando la versatilità e la qualità del Barbera. I vini sono distribuiti in Corea del Sud da Ethica Wines e sono disponibili presso il wine bar Le Côpan a Cheongdam-dong. Lo riporta m.segye.com. L'iniziativa mira a far conoscere meglio i vini italiani di alta qualità nel mercato sudcoreano, promuovendo la cultura enologica italiana.