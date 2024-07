Corea del Sud: Illycaffè apre un nuovo concept store a Seul

4 Luglio 2024_ Illycaffè, il rinomato marchio italiano di caffè, ha inaugurato un nuovo concept store a Seul in collaborazione con l'artista milanese Olimpia Zagnoli. Il negozio, situato presso Doosan Construction, è il primo a presentare il concetto di 'artterior' che combina arte e interior design moderno. Illycaffè utilizza solo il 100% dei migliori chicchi di Arabica, recentemente certificati con il massimo punteggio B Corp per la sostenibilità. Il nuovo store offre anche una collezione di tazze d'arte esclusive e una serie di eventi promozionali fino al 31 luglio. Lo riporta mt.co.kr. Questa apertura rafforza la presenza del marchio italiano in Corea del Sud, un mercato in crescita per il caffè premium.