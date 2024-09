Corea del Sud: Illycaffe sponsorizza il Padiglione Italia alla Biennale di Gwangju

06 Settembre 2024_ Illycaffe S.p.A, storica azienda italiana di caffè, ha annunciato il suo supporto al Padiglione Italia della 15ª Biennale di Gwangju, che si svolgerà dal 7 settembre al 1° dicembre 2024. L'evento, intitolato 'Pansori - il paesaggio sonoro del XXI secolo', trasformerà Gwangju in un centro di arte contemporanea, combinando elementi sonori e visivi. Illycaffe offrirà caffè premium realizzato con il 1% delle migliori varietà di Arabica al mondo, in un'area decorata in collaborazione con l'artista coreano Lee Ufan. La notizia è stata riportata da mt.co.kr, evidenziando l'importanza della collaborazione culturale tra Italia e Corea del Sud. Durante la mostra, saranno disponibili anche coupon sconto per il caffè sul sito ufficiale di Illycaffe.