Corea del Sud: Im Ae-ji fa la storia nel pugilato femminile alle Olimpiadi

02 Agosto 2024_ La pugile sudcoreana Im Ae-ji ha fatto la storia diventando la prima donna coreana a vincere una medaglia olimpica nel pugilato, conquistando il bronzo. Dopo aver superato il turno dei quarti di finale nella categoria 54 kg, ha garantito la sua medaglia, poiché non si svolgono incontri per il terzo e quarto posto. Inoltre, la squadra di tiro con l'arco della Corea del Sud ha iniziato bene il torneo, con tutti i sei atleti qualificati per gli ottavi di finale. La notizia è stata riportata da 매일경제. Im Ae-ji ha dedicato il suo successo a dodici anni di attesa per una medaglia olimpica nel pugilato, mentre la squadra di tiro con l'arco continua a puntare a ulteriori successi.