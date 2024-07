Corea del Sud: Impatti potenziali della rielezione di Trump sull'industria sudcoreana

21 Luglio 2024_ Con l'aumento delle possibilità di rielezione di Donald Trump, l'industria sudcoreana sta valutando i potenziali impatti. La rielezione potrebbe influenzare settori chiave come le batterie e le auto elettriche, con opinioni contrastanti sugli effetti benefici o dannosi. La possibile riduzione dei benefici dell'Inflation Reduction Act (IRA) è una preoccupazione significativa per le aziende sudcoreane. Tuttavia, alcuni settori come la cantieristica potrebbero trarre vantaggio dalle politiche di Trump. Lo riporta Metro 경제. Le aziende sudcoreane sono invitate a prepararsi strategicamente per affrontare i cambiamenti economici e politici a lungo termine.