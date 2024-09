Corea del Sud: Inaugurazione del brand italiano Canali a Seoul

24 Settembre 2024_ Il 24 settembre 2024, si è tenuto un evento di inaugurazione per il marchio di lusso italiano Canali presso il flagship store di Hyundai Department Store ad Apgujeong, Seoul. L'evento ha visto la partecipazione di celebrità locali come l'attore Park Hae-soo e il membro degli SHINee, Onew, che hanno posato per i fotografi. Canali, noto per il suo stile maschile elegante e raffinato, rappresenta l'eccellenza della moda italiana e la sua apertura in Corea del Sud segna un importante passo per il brand nel mercato asiatico. La notizia è stata riportata da newsinstar.com. L'inaugurazione del negozio offre ai clienti coreani l'opportunità di scoprire l'artigianato e il design italiano, contribuendo a rafforzare i legami culturali tra Italia e Corea del Sud.