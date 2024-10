Corea del Sud: Inaugurazione della biblioteca italiana all'Università Hankuk

31 Ottobre 2024_ L'Università Hankuk di Seoul, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia, inaugura oggi una nuova biblioteca dedicata alla lingua e cultura italiana. L'evento, che si svolge presso il campus di Seoul, vede la partecipazione di importanti figure italiane, tra cui l'ambasciatore Emilia Gatto e la direttrice del Centro Culturale Italiano, Michela Linda Magri. Durante la cerimonia, si tiene anche un reading del famoso romanzo 'L'amica geniale' di Elena Ferrante, accompagnato da un concorso video per gli studenti sul tema 'L'italiano e i libri'. La notizia è stata riportata da newsis.com, evidenziando l'importanza della cultura italiana in Corea del Sud. L'iniziativa rappresenta un'opportunità per rafforzare i legami culturali tra Italia e Corea, promuovendo la lingua italiana tra le nuove generazioni.