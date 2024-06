Corea del Sud: Incendio in fabbrica di batterie al litio causa 23 morti

26 Giugno 2024_ Un devastante incendio in una fabbrica di batterie al litio in Corea del Sud ha causato la morte di 23 lavoratori. Tra le vittime, 18 erano lavoratori stranieri, evidenziando le condizioni pericolose affrontate dai migranti. L'incidente ha messo in luce gravi carenze di sicurezza all'interno dell'impianto. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incendio e sulle responsabilità. Lo riporta The Korea Times. L'evento ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei lavoratori migranti nel paese.