Corea del Sud: Incendio in un parcheggio sotterraneo provoca danni ingenti a veicoli elettrici

04 Agosto 2024_ Un incendio scaturito da una berlina elettrica Mercedes-Benz EQE ha devastato un parcheggio sotterraneo in un complesso residenziale a Incheon, causando danni a numerosi veicoli e costringendo all'evacuazione oltre 100 residenti. L'incidente ha sollevato preoccupazioni pubbliche riguardo alla sicurezza dei veicoli elettrici, già in aumento negli ultimi anni, con un numero crescente di complessi residenziali che considerano il divieto di tali veicoli nei loro parcheggi. La Mercedes-Benz ha dichiarato di prendere l'incidente molto seriamente e di collaborare con le autorità per determinare le cause del rogo, mentre la reputazione della casa automobilistica tedesca e del produttore di batterie CATL è messa a rischio. La fonte di questa notizia è The Korea Times, che evidenzia come l'incidente possa influenzare negativamente l'immagine di entrambi i marchi nel contesto di crescenti preoccupazioni per la sicurezza dei veicoli elettrici in Corea del Sud.